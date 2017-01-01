Zatrzymany 28-latek, który przedmiotem przypominającym broń groził przechodniom Powrót Drukuj Opolscy policjanci zatrzymali 28-latka, który napotkanym przypadkowo na ulicy mężczyznom zagroził przedmiotem przypominającym broń palną. Agresywny 28-latek szarpiąc, przytrzymując, łapiąc za szyję i podduszając, zmusił jednego z mężczyzn do wyrzucenia przedmiotów trzymanych w rękach, natomiast drugiego do uklęknięcia i założenia rąk na głowę. Napastnik został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę po południu dyżurny opolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że nieznany młody mężczyzna w centrum Poniatowej groził zgłaszającemu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że ten mężczyzna posługując się przedmiotem przypominającym broń palną groził mu pozbawieniem życia, a następnie szarpiąc oraz ściskając za szyję i głowę zmusił zgłaszającego do wyrzucenia wszystkiego co trzymał w rękach.

Na miejsce natychmiast zostali wysłani opolscy policjanci, którzy na moście na ulicy Nałęczowskiej w Poniatowej zauważyli dwóch mężczyzn, w sytuacji jak jeden z nich trzymał drugiego od tyłu za szyję. Policjanci od razu podjęli interwencję.

Podczas próby zatrzymania agresora, mężczyzna odrzucił na ziemię trzymany w ręku przedmiot i kopnął go w kierunku wody. Z relacji pokrzywdzonego 42-latka wynikało, że był to przedmiot przypominający broń palną, którą mu groził.

Z uwagi na wyrzucenie przez 28-latka przedmiotu do wody, do czynności na miejscu dołączyli płetwonurkowie z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. W wyniku sprawdzenia dna zbiornika wodnego, funkcjonariusze wydobyli przedmiot przypominający broń palną, którym posługiwał się zatrzymany 28-latek.

Agresywny mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Okazało się, że to mieszkaniec Poniatowej, który w chwili zatrzymania był pijany. Badanie alkomatem wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie.

Wkrótce mężczyzna odpowie za kierowanie gróźb karalnych oraz zmuszanie do określonego zachowania. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec 28-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

komisarz Sabina Piłat-Kozieł