Tymczasowy areszt za groźby wobec byłej żony Data publikacji 08.02.2026 Powrót Drukuj Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 40-latek z powiatu opolskiego. Mężczyzna wdarł się do domu byłej żony, a następnie trzymając w ręku drewnianą pałkę groził jej pozbawieniem życia. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek po godzinie 19:00 dyżurny opolskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednej z miejscowości na terenie powiatu opolskiego 40-latek miał grozić byłej żonie. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci.

Jak ustalili funkcjonariusze 39-latka przebywała w swoim domu, gdy siłą wdarł się do niego jej były mąż i nie chciał go opuścić. 40-latek wszczął awanturę podczas, której trzymając w ręku drewnianą pałkę groził pozbawieniem życia byłej żonie. Mężczyzna miał wcześniej zasądzony zakaz zbliżania się do żony i zakaz kontaktowania się z 39-latką, który złamał.

Film Tymczasowy areszt za groźby z użyciem drewnianej pałki Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt za groźby z użyciem drewnianej pałki (format mp4 - rozmiar 8.64 MB)

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila alkoholu.

40-latek został doprowadzony do prokuratury. Zebrane w sprawie materiały pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kierowania gróźb karalnych z użyciem drewnianej pałki i naruszenia miru domowego. Na wniosek policjantów i prokuratury, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Za to przestępstwo 40-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Katarzyna Bigos