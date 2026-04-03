59- latek odpowie za znęcanie się nad zwierzętami, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz kłusownictwo Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj Za znęcanie się nad zwierzętami odpowie 59-latek, któremu po zgłoszeniu na Policję zostało odebrane 18 psów. Zwierzęta były trzymane w złych warunkach bytowych. Mężczyzna odpowie również za nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz kłusownictwo. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W środę policjanci z opolskiej komendy otrzymali zgłoszenie, że na jednej z posesji na terenie gminy Opole Lubelskie może dochodzić do znęcania się nad zwierzętami przez ich właściciela.

Funkcjonariusze o zgłoszeniu powiadomili Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz z którym pojechali na miejsce. Tam funkcjonariusze ujawnili 14 szczeniąt i 4 dorosłe psy rasy mieszanej. Zwierzęta znajdowały się w stodole, gdzie nie miały odpowiednio zapewnionych warunków bytowych. W ocenie lekarza weterynarii zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach wśród przedmiotów zagrażających ich życiu i zdrowiu, co wymagało pilnej interwencji celem zapewnienia im właściwych warunków bytowych.

Lekarz weterynarii podjął decyzję o odebraniu zwierząt 59-latkowi. W działania włączyła się również fundacja na rzecz ochrony zwierząt, która zabezpieczyła czworonogi.

59- latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Na miejscu policjanci przeprowadzili czynności procesowe zabezpieczając niezbędne dla postępowania dowody.

W trakcie wykonywania czynności funkcjonariusze ujawnili również broń i amunicję, na którą 59- latek nie miał pozwolenia. Mężczyzna odpowie również z ustawy Prawo łowieckie za skłusowanie czterech sztuk czapli siwej.

Wczoraj 59- latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim, gdzie usłyszał trzy zarzuty: posiadania bez wymaganego zezwolenia broni i amunicji, znęcania się nad zwierzętami i wejścia w posiadanie tuszy czterech sztuk ptaków z gatunku czapla siwa, do czego nie był uprawniony.

Po przesłuchaniu Prokurator zastosował wobec 59-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w opolskiej jednostce Policji.

Mieszkańcowi gminy Opole Lubelskie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

podkom. Katarzyna Bigos